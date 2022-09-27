Новиков Алексей Гр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Алексей Гр.

Новиков Алексей Гр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новиков Алексей Гр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Крыласов. в. д. Романова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.