Ильчев Егор Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльчев Егор Макс.

Ильчев Егор Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильчев Егор Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Давыд. в. с. Лихунино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.