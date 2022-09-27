Чепурной Фед. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепурной Фед. Фед.

Чепурной Фед. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чепурной Фед. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Стенцов. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.