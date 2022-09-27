Царьков Пав. Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарьков Пав. Алексеевич

Царьков Пав. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Царьков Пав. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Ольхов. в.и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.