Апаков Аптых — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпаков Аптых

Апаков Аптых

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Апаков Аптых
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Чуран. в. с. Илипово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.