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Пятых Прокоф. Филип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пятых Прокоф. Филип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Хрюков. в. д. Выплядовка

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