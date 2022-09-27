Васильев Алексей Федот. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Алексей Федот.

Васильев Алексей Федот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Алексей Федот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Отьяс. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.