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Сухарев Ег. Денис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сухарев Ег. Денис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Пермский уезд, Стретен. в. д. Даниловка

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