Григориев Осип Бебут. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригориев Осип Бебут.

Григориев Осип Бебут.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григориев Осип Бебут.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Казахский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.