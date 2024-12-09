Горбусенко Иван Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбусенко Иван Аким.

Горбусенко Иван Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горбусенко Иван Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Толет. в. с. Дергачевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.