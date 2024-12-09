Бритвин Алексей Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБритвин Алексей Вас.

Бритвин Алексей Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бритвин Алексей Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Петровский уезд, г. Петровск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.