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Муровкин Гр. Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Муровкин Гр. Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Мочалов. в. д. Харинка

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