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Тимофеев Вас. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Вас. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Головц. в. д. Тимошкина

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