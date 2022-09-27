Нестеров Никл. Архип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеров Никл. Архип.

Нестеров Никл. Архип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нестеров Никл. Архип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Николаевский уезд, Петряк. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.