Филиппов Як. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппов Як. Егор.

Филиппов Як. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Филиппов Як. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Мосол. в. д. Тоглева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.