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Скорипов Род. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скорипов Род. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Екатеринодарский отдел, г. Екатеринодар

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