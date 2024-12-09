Курбатов Пав. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатов Пав. Мих.

Курбатов Пав. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курбатов Пав. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Пичаев. в. с. Кутля

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.