Андриенко Тимоф. Карп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндриенко Тимоф. Карп.

Андриенко Тимоф. Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андриенко Тимоф. Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Веселовская в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.