Храмов Пант. Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамов Пант. Серг.

Храмов Пант. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Храмов Пант. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Тенегуш. в. с. Нароватово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.