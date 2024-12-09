Сизов Иван Никл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Иван Никл.

Сизов Иван Никл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сизов Иван Никл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Синдюк. в. с. Зелен.-Выселок

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.