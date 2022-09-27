Лукалин Макс. Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукалин Макс. Куз.

Лукалин Макс. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукалин Макс. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Богород. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.