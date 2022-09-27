Пахалок Вас. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахалок Вас. Дан.

Пахалок Вас. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пахалок Вас. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Воронков. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.