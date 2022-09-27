Зюзюлькин Никл. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗюзюлькин Никл. Андр.

Зюзюлькин Никл. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зюзюлькин Никл. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Чернопос. в. с. Чернояр

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.