Шкив Филим. Адр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШкив Филим. Адр.

Шкив Филим. Адр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шкив Филим. Адр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Сосницкий уезд, Александр. в. с. Киселевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.