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Мельников Вас. Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельников Вас. Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, с. Н.-Кувак

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