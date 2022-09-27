Скрипкин Марк Варфол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипкин Марк Варфол.

Скрипкин Марк Варфол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скрипкин Марк Варфол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Старобельский уезд, Алексеев. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.