Сегаев Алексей Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСегаев Алексей Осип.

Сегаев Алексей Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сегаев Алексей Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Головц. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.