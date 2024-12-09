Зародянский Аарон. Пейс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗародянский Аарон. Пейс.

Зародянский Аарон. Пейс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зародянский Аарон. Пейс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Гвоздов. в. с. Ясиново

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.