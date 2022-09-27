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Айрумов Сампсон Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Айрумов Сампсон Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Шушинский уезд, Чанахчин. в. д. Хат-Маг

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