Черевко Дан. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеревко Дан. Троф.

Черевко Дан. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черевко Дан. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Краснян. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.