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Киселев Иван Кален.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Киселев Иван Кален.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Михайловская волость, деревня Златоустовки

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