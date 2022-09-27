Касюга Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасюга Иван Григорьевич

Касюга Иван Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Касюга Иван Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Завадов. Волость, деревня Колосовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.