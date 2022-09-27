Ступак Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтупак Иван Иванович

Ступак Иван Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ступак Иван Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Кролевецкий уезд, Алтынов. Волость, хутор Марионталь

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.