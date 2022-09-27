Красножон Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасножон Федор Алексеевич

Красножон Федор Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Красножон Федор Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Охромеев. Волость, деревня Иваровки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.