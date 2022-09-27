Мастуб Исаак Авксентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМастуб Исаак Авксентьевич

Мастуб Исаак Авксентьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мастуб Исаак Авксентьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Дроздовицкая волость, село Кузнечи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.