Коновал Николай Тереньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновал Николай Тереньевич

Коновал Николай Тереньевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коновал Николай Тереньевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Козелецкое местечко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.