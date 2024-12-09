Скуйбеда Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуйбеда Роман Иванович

Скуйбеда Роман Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скуйбеда Роман Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Остерский уезд, Остерская волость, село Крихаева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.