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Бельков Феодор Григорьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бельков Феодор Григорьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд, Семенов.в. с.Титовщина

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.02.1895
Неизвестно
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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