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Мунтян Захар Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мунтян Захар Константинович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Измаильский уезд, Баймаклийская волость

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