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Даценко Иос. Евст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Даценко Иос. Евст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Лубенская в. с. Ольшанка

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