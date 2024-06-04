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Котов Фрол Макаров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Котов Фрол Макаров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Переблуч.в. д.Царево

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