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Кленин Сем. Иосиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кленин Сем. Иосиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Каширский уезд, Липецкой

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