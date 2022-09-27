Асатурьянц Асатур Айрапетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсатурьянц Асатур Айрапетович

Асатурьянц Асатур Айрапетович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Асатурьянц Асатур Айрапетович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Зангезурский уезд, с. Малвалки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.