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Цалихов Кадык Мухамет

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цалихов Кадык Мухамет
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Тунгатарская

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