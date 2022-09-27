Харкевич Бронислав Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаркевич Бронислав Францевич

Харкевич Бронислав Францевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харкевич Бронислав Францевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Могилёвский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.