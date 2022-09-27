Коляндра Серг. Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоляндра Серг. Данил.

Коляндра Серг. Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коляндра Серг. Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Александровск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.