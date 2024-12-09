Ермолаев Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Петр Петрович

Ермолаев Петр Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермолаев Петр Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, Воскресенская, д.Консуону.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.