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Алезарко Евдоким Кириллович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Алезарко Евдоким Кириллович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Кобринский уезд, Сехновичская

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