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Тедосов Анан. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тедосов Анан. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Лунговская д.Перерытая

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