Емельянов Андрей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянов Андрей Ив.

Емельянов Андрей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Емельянов Андрей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.